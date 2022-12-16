У Кривому Розі зафіксовано "прильоти" російських ракет.
Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Є ураження ракетами", - зазначив він.
Вілкул закликав людей нічого не знімати та не викладати у соцмережі.
Згодом в Офісі президента повідомили, що російська ракета влучила у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
"Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під завалами можуть бути люди.
"На місці працюють екстрені служби", - додали в ОП.
Ракетна атака України 16 грудня: що відомо
Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні.
Відомо про влучання по трьом об'єктам критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема у Харкові.
На Київщині, зокрема у Києві, та Полтавщині спрацювала протиповітряна оборона.