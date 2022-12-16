Російські окупанти випустили по Україні 60 ракет. Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат. Наразі невідомо, скільки з них збили.

У п'ятницю, 16 грудня, ранок для України почався з повітряної тривоги. Її оголосили у всіх областях у зв'язку із запуском росіянами ракет.

Українців наполегливо закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія запускає ракети зі стратегічної авіації. Про це зокрема попередив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім:

"Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу".

Згодом Кім додав, що очікується запуск близько 60 російських ракет. "Чекаємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України частина. Також думаю, що наша ППО зіб'є 50+ мінімум", - написав він.

Своєю чергою, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про загрозу масованого ракетного удару.

Станом на 9:15 є прильоти по енергетичній інфраструктурі у кількох областях, заявив голова Одеської ОВА Марченко.

У Києві та області лунають вибухи

Жителі Києва та області чують звуки вибухів. За попередньою інформацією, і в столиці, й у регіоні працює ППО.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

У Києві працюють сили ППО, підтвердили у міській військовій адміністрації. Згодом з'явилася інформація і від мера міста Віталія Кличка:

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!"

Бориспіль Київської області переходить на аварійний режим роботи. Критична інфраструктура – на генераторах. Воду подаватимуть за графіком з 6:00 до 9:00, 18:00 до 21:00.

9:33 Ще вибух у Києві, на Дніпровському районі, повідомив мер Кличко.

Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, заявив міський голова.

9:44 Вибух у Голосіївському районі. Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває", - написав мер Києва.

Очільник КМВА Сергій Попко заспокоює: вибухи в Дніпровському та Голосіївському районі - результат роботи ППО.

У Києві зупинилася робота метро. Цей захід тимчасовий, станції працюють як укриття, додав мер.

У всіх районах Києва перебої із водопостачанням, заявив мер. Він закликав робити запаси води.

У Броварах на Київщині уламки ворожої ракети впали на житлові будинки. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. "На жаль, маємо падіння уламків збитої ворожої ракети на приватні житлові будинки на території Броварської громади", - зазначив він. За словами мера, люди не постраждали.

"Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах – вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб", - розповів Сапожко.

Вибухи у Харкові

У Харкові після 8:40 пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, Росія обстрілює інфраструктурні об'єкти. "Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях", - написав він.

Російські війська щойно завдали щонайменше трьох ударів по Харківщині, повідомив голова ОВА Синєгубов. "Окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини", - заявив він. Пізніше Синєгубов заявив, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі Харківської області.

У Харкові повністю зникло світло, повідомляє "Харківобленерго".

Вибухи лунають у Дніпропетровській області

У Кривому Розі на Дніпропетровщині чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Ворог вразив об'єкти у Кривому Розі, заявив Вілкул. "Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо і не викладаємо в соцмережі", - закликав мешканців голова міської ОВА.

В ОП повідомляють, що у Кривому Розі є влучання в житловий будинок. Зафіксовано руйнування, а під завалами можуть бути люди.

"Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей", - голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд.

Запоріжжя під прицілом ворога

За інформацією журналістів "Суспільного", у Запоріжжі лунають вибухи. По Запоріжжю завдали вже близько 12 ракетних ударів, заявив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Відомо про 15 прильотів ракет в Запорізькій області. Наслідки ворожої атаки уточнюються, додав голова ОВА Старух.

Атака ворога на Кіровоградську область

Повідомляється про збиття двох ракет над Кіровоградською областю. Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Вибухи у Полтавській області

"В Полтавській області працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ЗСУ!" - написав голова Полтавської ОВА Лунін.

Полтава вранці 16 грудня залишилася без електроенергії, повідомив міський голова Олександр Мамай. А Кременчук залишився без опалення через відсутність електрики в області, заявив мер міста Малецький.

Вінницю сколихнули вибухи

У Вінниці чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного". На Вінничині спрацювала ППО, заявили у Вінницькій обласній раді.

Удари по Житомирській області

Російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури в Коростені на Житомирщині, є відключення електрики, заявив мер. Сьогодні очікується ще хвиля запуску ворожих безпілотників-мопедів, каже мер Житомира Сухомлин.

Карта повітряних тривог станом на 08:11 16 грудня 2022 року

Спочатку "почервоніли" південно-східні області Україні, та згодом тривога почала "розповзатися" й далі.

Станом на 8:36 карта повітряних тривог має такий вигляд

Наразі повітряна тривога оголошена й у західних областях України.

Масований обстріл України 5 грудня

5 грудня Росія здійснила 8 масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Тоді українська ППО збила 61 із понад 70 ракет РФ.

Але, на жаль, були й влучання ракет в енергетичні об'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

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