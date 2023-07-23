Підводний човен, який вночі відстрілявся по Одесі, повернувся в порт базування.

Окупанти провели ротацію своїх ракетоносців в Чорному морі на тлі триваючих ракетних ударів по півдню України. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

"Підводний човен, що випустив вночі всі "Калібри", заведений в пункт базування. На бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого – до 8 "Калібрів", - повідомив він.

За словами Назарова, рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим. Спікер підкреслив, що ворог атакує українську територію ракетами не тільки вночі: днями потужна атака по інфраструктурі Одеської області була здійснена вдень.

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"Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте власною безпекою і переходьте в укриття. Під час тривоги не допомагайте ворогу і не женіться за хайпом, не поспішайте оприлюднювати результати влучань та не висвітлюйте бойову роботу Сил оборони", – звернувся Назаров до українців.

Ракетні удари по Україні

Минулої ночі російський агресор здійснив чергову ракетну атаку по південних регіонах України. Загарбники атакували Одеську область 19 ракетами різних типів. Українській ППО вдалося перехопити дев'ять з них. Зокрема знищено п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та чотири крилаті ракети морського базування "Калібр".

Однак ворог використовував також дві балістичні ракети "Іскандер-М" і п'ять крилатих ракет "Онікс" берегового ракетного комплексу "Бастіон". Їх перехопити не вдалося. Результатом стало зокрема влучання однієї з ракет прямо по Свято-Преображенському собору в Одесі.

До теперішнього моменту відомо про одного загиблого і двох десятках поранених.

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