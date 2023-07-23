Вночі окупанти поцілили ракетою просто у вівтар головного православного храму Одеси.

Клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук записав емоційне відео, в якому розповів про наслідки российского ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору.

"Руські тварі влучили у собор, який будувала вся Одеса. Влучило просто у вівтар, все у мотлох просто зруйновано. Собору більше немає… Дякую, руські браття… Дякую, ваша святість (імовірно, йдеться про патріарха всієї Русі Кирила – УНІАН), що ви влучили у саме серце митрополита Агафангела (настоятель храму – УНІАН). Богородиця вам цього не пробачить", - каже чоловік.

Також єпархія повідомляє, що вночі сталося пряме влучання ракети у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.

Одразу після ракетного удару спалахнула пожежа, яку швидко вдалося локалізувати та загасити пожежним командам, що оперативно прибули на місце події. Також відомо, що постраждав охоронець собору, йому надано медичну допомогу та госпіталізовано.

"Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію РФ проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси - Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами", -- заявили в єпархії.

Удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі

Як повідомляв УНІАН, вночі російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Одна людина загинула, приблизно два десятки отримали поранення, серед них – діти. Зруйновано житлові будинки та Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП. За даними Одеської міськради, внаслідок атаки постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, а освятили його у 1808 році. У 1936 році собор був зруйнований. Відновили його вже у 2005 році.

Собор має статус Памʼятки культурної спадщини України. Настоятель храму – Митрополит Агафангел.

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