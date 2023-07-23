За данми ОК "Південь", станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей.

Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування.

Як повідомляє ОК "Південь", окупанти застосували "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Сили протиповітряної оборони знищили значну частину ракет. Водночас решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шести житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.

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"Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали дві пам’ятки архітектури", - зазначають у ОК "Південь".

Також по місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

Також, як повідомив речник ОК "Південь" Сергій Братчук, внаслідок нічної атаки росіян значних пошкоджень зазнав бульвар Жванецького. Крім того, він попередив, що вулиця Приморська закрита для проїзду всіх видів транспорту.

Нічний удар окупантів по Одесі - що відомо на зараз

Вночі 23 липня росіяни вдарили по Одесі ракетами. У Повітряних силах повідомляли про пуски ракет Х-22 з літаків Ту-22м3, а також ракет "Калібр" та "Онікс". У місті лунали вибухи, повідомлялося про пожежу.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор, який знаходиться в історичному центрі Одеси і перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Також серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян обʼєктів – Будинок вчених та розташовані поруч будинки.

У Нацполіції повідомляли про 22 постраждалих, серед яких – 4 дитини.

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