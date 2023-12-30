Шістьом особам, які залишилися без житла, надано тимчасовий притулок.

Через ракетний удар, який російська армія завдала по Одесі 29 грудня, понівечено майже півсотні будинків, постраждало понад три десятки цивільних людей.

Як повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, станом на ранок 30 грудня відомо, що внаслідок обстрілу постраждали 32 людини, чотири з них - загинули.

Наразі в медичних закладах міста на лікуванні лишаються 12 людей, серед яких двоє дітей шести та восьми років. Посадовець запевняє, зараз їхнє життя у безпеці. Водночас двоє поранених перебувають у важкому стані.

"Вони отримують всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі. Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно, серед них і вагітна жінка", - стверджує Кіпер.

За даними мерії міста, внаслідок атаки в Одесі понівечено 46 будинків, зокрема чотири приватних, пошкодження отримали 186 квартир. Шістьом особам, які залишилася без житла, надано тимчасовий притулок.

На місцях працюють оперативні штаби для оформлення документів на матдопомогу для відновлення житла.

Також оприлюднено наслідки обстрілу приватного сектору у Хаджибейському районі Одеси. Зокрема на відеозаписі - зруйновані, понівечені житлові будинки, багато з них просто залишився без стін та дахів. Вулиці всіяні шибками, особисті речі "розкидані" вибуховою хвилею. Люди розповідають, який жах пережили під час вибуху та плачуть, бо залишилися без даху над головою і їм нема де жити.

Ракетний удар по Одесі 29 грудня

В Одесі три ракети влучили у житловий сектор. Одна з них влучила у багатоповерхівку та вибухнула всередині, випаливши кілька поверхів – загинуло двоє людей, ще один потерпілий вмер від поранень у лікарні. Через влучання інших ракет приватний будинок повністю знищено, а триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань – у ньому також загинула людина.

Серед постраждалих – маленькі діти, вагітна жінка. Руйнувань зазнали також навчальні заклади, крамниці, житлові будинки та церква.

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