Керівник пообіцяв, що кожен потерпілий або втратив житло отримає всебічну підтримку і компенсацію.

Через масований обстріл країни-агресора Одеської області постраждали 10 вже осіб, серед яких двоє дітей шести і восьми років, і двоє померли.

Про це в прямому ефірі повідомив заступник начальника Одеської обласної Військової адміністрації Олександр Харлов, який розповів про масштаби руйнувань в місті.

"На жаль на протязі майже доби безперервно не лише Одещина, а і вся Україна відчуває масовані ракетно-дронові атаки нашого ворога. Сьогодні вночі великою кількістю безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" Одеська область була атакована російськими військами. Завдячуючи силам Протиповітряної оборони всі цілі були знешкоджені, але, нажаль, уламки повітряних цілей, які були знешкоджені, потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких житловий 16-и поверховий будинок, де уламки "Шахеду" потрапили до приміщення приватної квартири. На щастя в цій квартирі не було жодної особи і на щастя ніхто не постраждав", - сказав він.

Олександр Харлов уточнив, що масованому ракетно-дроновому удару Одеська область піддалася і з ранку.

"Сили Протиповітряної оборони справляються як завжди, збивають ці повітряні цілі. Але маємо констатувати той факт, що уламки збитих повітряних цілей падають на території Одещини. Вже наразі є оперативна інформація про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлової забудови. Постійно отримуємо оновлену інформацію. На жаль, я вимушений констатувати той факт, що на сьогодні на Одещині внаслідок ранкового атаки Російської Федерації вже постраждало 10 осіб, серед яких двоє дітей шести та восьми років"", - розповів заступник начальника Одеської ОВА.

За словами Олександра Харлова, всі постраждалі направлені в лікарню:

Нашими медичними працівниками надається необхідна медична допомога. Але на жаль дві особи також і загинули в наслідок цих дій"

Харлов зазначив, що госпіталізовані люди з пораненнями середньої тяжкості, і їх життю ніщо не загрожує, їм надається вся необхідна медична допомога. Діти доставлені в Одеську обласну дитячу лікарню.

Також Олександр Харлов сказав, що місто надасть людям, які залишилися в результаті атаки без житла, необхідну допомогу:

Як я і зазначав раніше, на Одещині діє програма відновлення житла, люди, які подають заявки, отримують компенсацію від органів самоврядування. Хочу ще раз зазначити те, що свідомий бізнес, наші міжнародні партнери, меценати, благодійники допомагають у відновленні пошкодженого житла людей внаслідок атак Російської Федерації"

Заступник голови Одеської ОВА також додав, що влада області турбується про кожну людину і індивідуально забезпечує їх необхідним житлом - тимчасовим, постійним, залежно від того, якого вони потребують зараз.