На півдні ППО знищила шість ракет із дев’яти. Три влучили по Одесі.

Одесу, імовірно, атакували ракетами Х-101/555/55, одна з яких влучила у багатоповерхівку та вибухнула всередині, випаливши кілька поверхів. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"Масована ранкова ракетна атака по Україні була здійснена переважно із застосуванням стратегічної авіації", - розповіли військові.

Зокрема, по півдню окупанти випустили дев’ять ракет. Силами протиповітряної оборони шість з них, імовірно Х-101/555/55, вдалось збити: одну – на Миколаївщині та п’ять – на Одещині.

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Наразі встановлено, що три ракети влучили в житлові будинки в Одесі, внаслідок чого приватний будинок повністю знищено, а триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань – у ньому загинула людина.

Окрім того, в одному з житлових комплексів ракета "прошила" багатоповерхівку та, розірвавшись всередині, випалила кілька поверхів. У будинку загинули двоє людей.

"Потужні пожежі ліквідовані. Врятовано 23 людини... Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, інші житлові будинки", - розповіли у Силах оборони півдня.

Водночас зазначається, що загальна кількість постраждалих ще уточнюється. Вже надано медичну допомогу понад двом десяткам громадян, серед яких – двоє дітей. Тривають розбори завалів та пошуково-рятувальні операції. Під завалами можуть бути люди.

За останніми даними Одеської ОВА, в Одесі троє людей загинули, 22 – отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у тяжкому стані – 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе, щоб її врятувати. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги продовжують лікування вдома.

Масована атака на Україну 29 грудня – деталі

Сьогодні вночі та вранці ворог здійснив масовану атаку по території України, застосувавши 158 засобів повітряного нападу – ударні БплА та різного типу ракети.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 цілей – 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах.

В Одесі сталося влучання у 17-поверховий житловий будинок, де загинуло двоє людей. Згодом кількість загиблих зросла – стало відомо про ще одну жертву в іншому будинку.

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