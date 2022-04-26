Рух по мосту з Білгород-Дністровського району в бік Одеси зупинено.

Російські війська вдарили ракетами по Одеській області. Міст через Дністровський лиман закритий через пошкодження.

Про це повідомив спікер Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження", - повідомив Братчук.

При цьому він вказав, що подробиці про подію не розголошують з метою безпеки.

У свою чергу оперативна група "Південь" підтвердила ракетний удар по Одеській області. За їхніми даними, пошкоджено міст через Дністровський лиман.

Крім того, зазначено, що інформація про постраждалих уточнюються. Тимчасово рух по мосту перекрили заради безпеки, а водіїв просять вибрати інші маршрути.

Також удар по мосту через Дністровський лиман підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі два житлових будинки, один з них-16-поверховий. Загинули 7 осіб, серед яких тримісячна дитина. Так, в одній родині загинувши три покоління - не тільки маленька дитина, але і його мати і бабуся. Про долю ще однієї людини нічого невідомо. 18 людей отримали поранення.

Одна з ракет потрапила на територію кладовища, де зруйновано понад 1 тис.кв. м території. Важкі поранення отримала жінка, яка прибирала там могили.

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