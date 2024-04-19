Один з пошкоджених терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар".

Балістичний удар, який 19 квітня російські окупанти завдали по морському порту "Південний" (Одеська обл.) знищив аграрну продукцію, яка призначалася для країн Азії та Африки.

Як повідомили у Міністерстві відновлення України, сьогодні сталася чергова спроба Росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції.

"Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Атаковані два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць", - наголошують у міністерстві.

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Йдеться, що загарбницька армія РФ здійснила 39 атаку по об'єктах портової інфраструктури Одеській області. Вже пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, вдень 19 квітня збройні сили РФ завдали ракетних ударів по Одеській області – ворог поцілив у припортову інфраструктуру. Сталася пожежа. Наразі триває огляд місця події, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Балістичний удар по Одещині 19 квітня

19 квітня російська окупаційна армія вчергове атакувала Одещину балістичними ракетами. Сталося пошкодження припортової інфраструктури. Постраждав чоловік - з осколковим пораненням його госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на позачерговому засіданні Ради Україна - НАТО заявив, що російські загарбники завдали удару по морському порту "Південний". Зокрема, кілька ракет влучили в сінгапурські та українські портові споруди. Глава держави наголосив, що російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах. Він підкреслив, що такі міста як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші не мають надійного захисту від російських терористів.

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