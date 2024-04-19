Балістичний удар, який 19 квітня російські окупанти завдали по морському порту "Південний" (Одеська обл.) знищив аграрну продукцію, яка призначалася для країн Азії та Африки.
Як повідомили у Міністерстві відновлення України, сьогодні сталася чергова спроба Росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції.
"Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Атаковані два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць", - наголошують у міністерстві.
Йдеться, що загарбницька армія РФ здійснила 39 атаку по об'єктах портової інфраструктури Одеській області. Вже пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.
За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, вдень 19 квітня збройні сили РФ завдали ракетних ударів по Одеській області – ворог поцілив у припортову інфраструктуру. Сталася пожежа. Наразі триває огляд місця події, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.
Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Балістичний удар по Одещині 19 квітня
19 квітня російська окупаційна армія вчергове атакувала Одещину балістичними ракетами. Сталося пошкодження припортової інфраструктури. Постраждав чоловік - з осколковим пораненням його госпіталізовано.
Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на позачерговому засіданні Ради Україна - НАТО заявив, що російські загарбники завдали удару по морському порту "Південний". Зокрема, кілька ракет влучили в сінгапурські та українські портові споруди. Глава держави наголосив, що російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах. Він підкреслив, що такі міста як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші не мають надійного захисту від російських терористів.