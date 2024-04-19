Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти завдали удару по морському порту "Південний", кілька ракет влучили, зокрема, і в сінгапурські портові споруди. У своєму виступі на позачерговому засіданні Ради Україна - НАТО глава держави зауважив, що російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах.
Він підкреслив, що такі міста як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші не мають надійного захисту від російських терористів.
"Поки я готувався до цієї розмови, вони завдали удару по морському порту "Південний". Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські", - заявив Зеленський.
Остання атака РФ по Одесі
Раніше начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що російські війська атакували регіон ракетами, є руйнування портової інфраструктури та постраждалий.
Унаслідок атаки сталося пошкодження припортової інфраструктури. Також відомо про одного постраждалого, його з осколковим пораненням було госпіталізовано.
Раніше УНІАН повідомляв, що ворог атакував Одещину та Херсон. Цілями атаки росіян були об’єкти критичної інфраструктури на Одещині.
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