Президент підкреслив, що цілий ряд українських міст не мають надійного захисту від російських терористів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти завдали удару по морському порту "Південний", кілька ракет влучили, зокрема, і в сінгапурські портові споруди. У своєму виступі на позачерговому засіданні Ради Україна - НАТО глава держави зауважив, що російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах.

Він підкреслив, що такі міста як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші не мають надійного захисту від російських терористів.

"Поки я готувався до цієї розмови, вони завдали удару по морському порту "Південний". Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські", - заявив Зеленський.

Остання атака РФ по Одесі

Раніше начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що російські війська атакували регіон ракетами, є руйнування портової інфраструктури та постраждалий.

Унаслідок атаки сталося пошкодження припортової інфраструктури. Також відомо про одного постраждалого, його з осколковим пораненням було госпіталізовано.

Раніше УНІАН повідомляв, що ворог атакував Одещину та Херсон. Цілями атаки росіян були об’єкти критичної інфраструктури на Одещині.

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