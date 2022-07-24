Глава держави підкреслив, що ракетний обстріл Одеського порту - це очевидне російське варварство.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські ракетні удари по порту Одеси знищили можливість для заяв, що потрібні якісь домовленості з Російською Федерацією.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Сьогоднішній російський ракетний удар по Одеській області, по порту нашому, цинічний, виявився ударом також по політичних позиціях самої ж Росії. І якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог з нею - з Росією, якісь там домовленості, то бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв", - наголосив президент.

Він відзначив одностайність світової реакції на цей удар.

"Окупантам вже нікого не обманути. Серед іншого, у результаті цього удару пошкоджено будівлю Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об'єктами Одеси, з тим, що є надбанням не тільки для української культури, а й для культури Європи", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що ракетний обстріл Одеського порту - це очевидне російське варварство.

На його думку, це ще більше наближає Україну до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр". Внаслідок удару є постраждалі.