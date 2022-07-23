Також Олексій Гончаренко повідомив про повітряний бій.

Росіяни атакували Одесу чотирма ракетами. Є попадання в Одеський морський торговельний порт.

Як повідомили в ОК "Південь", ворог використав крилаті ракети типу "Калібр".

"Дві ракети збиті силами протиповітряної оборони, дві влучили у об'єкти інфраструктури порту", - йдеться у повідомленні.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що в місті чули шість вибухів.

"В Одесі вже 6 вибухів. Більшу частину збили ППО, але є приліт", - зазначив він.

Також Гончаренко повідомив, що в порту Одеси виникла пожежа.

Пізніше він додав, що Росія вдарила по Одеському порту, масований ракетний обстріл, дві ракети долетіли. Є постраждалі.

"Вкотре вони показали, чого варті угоди з ними. Тільки озброївши Україну, можна реально убезпечити український аграрний експорт", - написав він.

Крім того, Гончаренко повідомив про повітряний бій.

"В небі над Одесою йде повітряний бій", - написав він.

На даний час офіційної інформації з цього приводу немає.

Як писав УНІАН, сьогодні зранку Росія атакувала Харків, Миколаїв та Кіровоградську область.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська, як і раніше, зосередились на захопленні всього Донбасу.

Протягом 22 липня ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

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