Внаслідок атаки є постраждалий.

Російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиць щодо руйнувань наразі немає.

Згодом Лисак додав, що внаслідок атаки росіян є поранений.

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"Внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані. Основна ціль ворога – наші люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що о 23:58 28 березня у Повітряних силах повідомляли про ракету в напрямку Камʼянського Дніпропетровської області. Раніше військові також попереджали про ударні безпілотники та балістику з Криму в напрямку Дніпра.

Атаки РФ по Україні

Російські окупанти вперше вдарили найпотужнішою бомбою по Сумській області. Йдеться про ОДАБ-1500. Нею загарбники вдарили по Великій Писарівці.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що це перше верифіковане застосування настільки потужної бомби по Сумській області. Він додав, що площа ураження ОДАБ-1500 становить 500 кв м.

Водночас в ніч проти 28 березня росіяни завдавали ударів по території України, запустивши кілька груп "Шахедів". Ворог намагався знищити енергетичну інфраструктуру, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, бойова робота тривала кілька годин.

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