Після останньої масованої атаки з боку РФ не минуло й двох тижнів.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що в України є два тижні до наступної масованої ракетної атаки з боку РФ.

Як він зазначив у своєму Telegram, за цей час Росія зможе зібрати боєкомплект, який буде здатен прорвати протиповітряну оборону України.

"У найближчі дві доби можуть тривати стабілізаційні відключення, але в цілому, енергосистема буде приведена в баланс... на 2 тижні. Два тижні. Приблизно стільки потрібно російським окупантам для накопичення боєкомплекту, здатного прорвати ППО і завдати скільки-небудь значної, але шкоди. Два тижні це той середньостатистичний період перепочинку, до якого ми повинні будемо звикнути", – заявив Коваленко.

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За словами експерта, за час між ударами по Україні в Росії відбувається зняття ракет зі зберігання, їх обслуговування, логістика, а також виробництво боєприпасів.

"Все це входить в цей період між ударами по Україні, що зайвий раз вказує на можливості. А точніше, неможливість окупантів завдавати такі удари щодня. Примітно і те, що після останнього масованого удару по Україні не минуло повних два тижні, але і удар вийшов менш масованим ніж 10 жовтня. Явно росіяни поспішали до засідання в Європарламенті", – підкреслив Коваленко.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада 2022 року Росія знову здійснила масований обстріл українських міст.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що по території України росіяни запустили близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Українські захисники збили 51 ракету, а також знищили п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет" на півдні.

На удар відреагували глави дипломатії Євросоюзу і США. Так, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав атаки "жорстокими і нелюдськими" і запевнив Україну в підтримці.

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