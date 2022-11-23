Україну запевнили в підтримці.

Глави дипломатії Євросоюзу і США відреагували на черговий масований обстріл України російськими окупантами.

Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, сьогодні РФ вкотре змусила мільйони українців пройти в укриття, завдавши масованого удару.

"Атаки на інфраструктуру, які тривають, покликані тримати цивільне населення України в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зломить рішучості України та її партнерів", – написав Блінкен.

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Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав атаки "жорстокими і нелюдськими" та запевнив Україну у підтримці.

"Рішуче засуджуємо нові злочинні напади Росії на цивільних осіб та критичну інфраструктуру в Україні: масові відключення електроенергії, також у Молдові. Позбавлення мільйонів електроенергії, води та опалення взимку є жорстоким і нелюдським. Підтримка ЄС для України та Молдови триває", – написав він.

Масована ракетна атака по території України 23 листопада

Вдень 23 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Президент України Володимир Зеленський інформував про використання ворогом 67 ракет. Відомо, що загалом українські захисники збили 51 ракету. Над столицею зафіксували 31 російську ракету, з них 22 було збито.

За інформацією глави Нацполіціі, зафіксовано попадання ракет у 16 об'єктів інфраструктури на території України. Після обстрілу по всій країні застосували аварійні відключення електроенергії.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський інформував про попадання ракет в три житлових багатоповерхівки на території країни і 10 загиблих. У Київській області місцева влада інформувала про 35 постраждалих, з них 31 – у Вишгороді.

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