Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Через російський ракетний удар сьогодні, 29 грудня, є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики України, у Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Зокрема, на Дніпропетровщині обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються.

Водночас на Одещині у результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

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Натомість у Харківській області через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

На Донеччині через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти - близько 126 тисяч точок обліку.

У Запорізькій області у результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти - 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

В Херсоні підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

На Чернігівщині внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

У Міненерго підкреслили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

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Вночі та вранці 29 грудня росіяни завдали удару по українській землі безпілотниками-камікадзе та різними ракетами. Влучання зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.

За попередніми даними, цього разу противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено: 27 ударних БпЛА Shahed-136/131, 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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