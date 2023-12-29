Головнокомандувач ЗСУ повідомив, скільки ракет та дронів РФ запустила по Україні 29 грудня.

За попередніми даними, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

"За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявив він.

За словами Залужного, спершу окупанти традиційно атакували "Шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Він зазначив, що близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію - бомбардувальники Ту-95МС. Усього - 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"З Курської області біля 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей. У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії - С-300/С-400/Іскандер-М з окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ. О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Також він додав, що з літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Росія вбила в Україні 12 людей ракетами - Зеленській пообіцяв помсту

Російські окупанти сьогодні завдали масованого потужного удару по всій території України різними типами ракет.

Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, сьогодні це можна назвати, дійсно, масованим ракетним ударом різними засобами повітряного нападу.

"Фактично летіло усе. Мабуть, "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику С-300, і крилаті ракети, які досі знаходяться на наших радарах - західна частина України... Далі бачимо застосування "Шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку", - заявив спікер.

Президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на сьогоднішню масовану ракетну атаку Росії по Україні та пообіцяв країні-терористу відповідь на удари.

Поліція повідомила про 12 загиблих та 76 поранених людей внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу України, але ще тривають пошуково-рятувальні операції.

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