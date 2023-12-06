За допомогою ДНК-аналізу поліцейські ідентифікували ще одного загиблого чоловіка внаслідок ракетного удару російських окупантів по Новогродівці Донецької області.
"На місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок рятувальники виявили фрагменти тіла людини. Криміналістам вдалося встановити особу загиблого", - йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.
В МВС зазначили, що чоловік - це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.
"Російська ракета забрала життя всієї родини. Батько та восьмирічна донька ідентифіковані. Пошукова операція триває — шукають жінку", - заявили в міністерстві.
Удар РФ по Донецькій області 30 листопада - головні новини
В ніч на 30 листопада росіяни вдарили по трьох містах Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріли потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.
У Новогродівці окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі, внаслідок чого було поранено 13-річну дитину. Рятувальники заявили, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб, в тому числі дитина.
Згодом у ДСНС повідомили, що на місці попадання російської ракети в житловий будинок у Новогродівці з-під завалів дістали тіло чоловіка. Пізніше прес-секретар ДСНС Донецької області Станіслав Балдін повідомив, що у Новогродівці з-під завалів дістали тіло другого загиблого.
4 грудня з-під завалів дістали тіло дівчинки. Тоді він наголосив, що батьків дитини, які ймовірно перебувають під завалами, не знайшли.
5 грудня керівник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко заявив, що під завалами будинку знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати, тому надалі буде проводитись ДНК-експертиза.