Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.

За допомогою ДНК-аналізу поліцейські ідентифікували ще одного загиблого чоловіка внаслідок ракетного удару російських окупантів по Новогродівці Донецької області.

"На місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок рятувальники виявили фрагменти тіла людини. Криміналістам вдалося встановити особу загиблого", - йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

В МВС зазначили, що чоловік - це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.

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"Російська ракета забрала життя всієї родини. Батько та восьмирічна донька ідентифіковані. Пошукова операція триває — шукають жінку", - заявили в міністерстві.

Удар РФ по Донецькій області 30 листопада - головні новини

В ніч на 30 листопада росіяни вдарили по трьох містах Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріли потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

У Новогродівці окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі, внаслідок чого було поранено 13-річну дитину. Рятувальники заявили, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб, в тому числі дитина.

Згодом у ДСНС повідомили, що на місці попадання російської ракети в житловий будинок у Новогродівці з-під завалів дістали тіло чоловіка. Пізніше прес-секретар ДСНС Донецької області Станіслав Балдін повідомив, що у Новогродівці з-під завалів дістали тіло другого загиблого.

4 грудня з-під завалів дістали тіло дівчинки. Тоді він наголосив, що батьків дитини, які ймовірно перебувають під завалами, не знайшли.

5 грудня керівник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко заявив, що під завалами будинку знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати, тому надалі буде проводитись ДНК-експертиза.

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