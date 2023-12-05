У центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.

У Новогродівці Донецької області під завалами багатоквартирного будинку, по якому ще в ніч проти 30 листопада вдарили окупанти, знайдено фрагменти людських тіл.

Про це повідомив у Telegram керівник Новогродівськоїміської військової адміністрації Олександр Шевченко. Він зазначив, що в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.

"Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза", – написав він.

Удар по Новогродівці: що відомо

В ніч на 30 листопада російська ракета С-300 влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста Новогродівка Донецької області. У результаті жахливої трагедії загинули мирні жителі, серед яких 8-річна дитина.

Начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко розповів, що днями з-під завалів дістали тіло дівчинки. Тоді він наголосив, що батьків дитини, які ймовірно перебувають під завалами, не знайшли.

Також він додав, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Вона триває від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

Зазначимо, що в ніч на 30 листопада росіяни вдарили одразу по трьох містах Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріли потрапили також Покровськ та Мирноград.

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