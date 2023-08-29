Таким чином російських удар забрав життя чотирьох співробітників підприємства.

На Полтавщині зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по промисловому підприємству у селищі Гоголеве, яке росіяни обстріляли вночі 28 серпня.

На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Удар РФ по Полтавщині - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, вночі 28 серпня Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Зокрема, під ворожий удар потрапив промисловий об’єкт на Полтавщині. За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, внаслідок чого було повністю зруйновано виробничий цех підприємства.

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Згодом стало відомо, що йдеться про олійницю у селищі Гоголеве. Там виникла пожежа, яку довгий час не могли приборкати рятувальники.

Спочатку місцева влада та правоохоронці повідомляли про двох загиблих та п’ятьох поранених, які працювали на підприємстві у нічну зміну. Однак згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під завалами знайшли тіло ще одного співробітника. Ще одна людина вважалася зниклою безвісти.

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