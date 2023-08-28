Атаковано один з промислових об'єктів області.

В ніч на 28 серпня російська армія завдала удару по Полтавській області.

Як повідомив голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін, є влучання у промисловий об’єкт. Втім, від деталей він поки утримався.

"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий об’єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив він.

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Оновлено о 8:42. Згодом Лунін поінформував, що внаслідок ворожої атаки двоє загинуло людей загинуло.

Ще двоє осіб, за його словами, доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо.

"Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех", - додав очільник ОВА.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр". Сигнал повітряної тривоги лунав у більшості областей України.

Зокрема, тривогу оголошували в Києві та області. Згодом стало відомо, що група ракет летить у бік Миргорода Чернігівської області. Тривога поширилася також на низку західних областей. Втім, про вибухи не повідомлялося.

Повітряні сили наразі не звітували про те, скільки ракет противник вночі випустив по Україні, та скільки з них збили українські засоби протиповітряної оборони.

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