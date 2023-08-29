Один з ударів припав на територію харчового підприємства - там загинув охоронець.

Російські терористичні війська вчергове обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув охоронець одного з місцевих підприємств.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв Куп‘янськ. Один з прильотів зафіксований на території харчового підприємства - там загинув охоронець.

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Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, де отримав поранення 67-річний цивільний.

Крім того, через ворожий удар, який відбувся на кілька годин раніше - о 5:00 - пошкоджено багатоквартирний будинок.

Ситуація у Харківській області

Як відомо, російські загарбники щодоби обстрілюють Харківщину. Ворог використовує артилерію, міномети, безпілотники та бойову авіацію. Зокрема, минулої доби, 28 серпня, під ворожі удари потрапили населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж, а у с. Курилівка Куп'янського району - будинок.

Крім того, російські окупанти у неділю, 27 серпня, із реактивної системи залпового вогню обстріляли Богодухівський район Харківської області. Внаслідок удару загинула жінка та виникла пожежа.

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