Канада виділяє 500 млн доларів на підтримку України, а Данія оголосила про виділення додаткових 2,6 млрд доларів на військову підтримку.

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, які країни зголосилися надати Україні військову допомогу та що до неї входитиме. Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на прес-конференції після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-13"), яке відбувалося у Брюсселі (Бельгія).

"Кілька країн сьогодні активізували свої зобов'язання перед Україною. Канада зобов'язалася виділити ще 500 мільйонів доларів на пакет підтримки для України. Він включатиме понад 200 критично важливих ракет протиповітряної оборони, які допоможуть захистити небо України", - сказав Остін.

Також він нагадав, що Сполучені Штати, Велика Британія, Данія і Нідерланди зробили грошові внески на закупівлю додаткових зенітних ракет ППО для України.

Відео дня

"Італія також оголосила про свій найновіший транш допомоги досить критичних можливостей, яких Україна найнагальніше потребує для самозахисту", - зазначив Остін

Крім того, як сказав міністр оборони США, ще декілька союзників почали думати про довгострокову підтримку України.

"Норвегія і Німеччина оголосили про багаторічні пакети, і Данія щойно оголосила про свій власний пакет на майже на 2,6 млрд доларів на військову допомогу на період до 2024 року включно", - сказав Остін.

Рамштайн-13 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Данія, Нідерланди, Велика Британія і США перед сьогоднішнім засіданням Контактної групи з питань оборони України оголосили про надання Україні сотень ракет малої та середньої дальності для посилення протиповітряної оборони.

Також міністр оборони Олексій Резніков повідомив про важливі новини щодо "коаліції винищувачів". Зокрема, Україна отримала зобов'язання від партнерів щодо початку навчальних курсів для українських пілотів. А також отримано сигнал від Швеції про можливість тестування їхніх спроможностей на бойових винищувачах Gripen.

Вас також можуть зацікавити новини: