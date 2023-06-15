Ці ракети потрібні для захисту критичної інфраструктури України і для забезпечення подальшого успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці.

Данія, Нідерланди, Велика Британія і США передають Україні сотні ракет та пов'язаних з ними систем для посилення протиповітряної оборони, йдеться у спільній заяві цих країн на сайті уряду Сполученого Королівства.

Зокрема, сьогодні голови оборонних відомств чотирьох країн виступили з відповідним оголошенням про спільне партнерство для постачання в Україну високопріоритетної техніки протиповітряної оборони з метою задоволення найбільш нагальних потреб України, оскільки Росія продовжує здійснювати безсоромні ракетні і дронові атаки на українські міста.

Про цю ініціативу оголосили перед сьогоднішнім засіданням Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-13"):

"В рамках ініціативи буде доставлено сотні ракет малої і середньої дальності для протиповітряної оборони і пов'язаних з ними систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України і для забезпечення подальшого успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці".

При цьому зазначається, що постачання вже розпочалося і має бути завершене впродовж кількох тижнів.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Норвегія і Данія узгодили надання Україні додаткових 9 тисяч артилерійських снарядів. Також Норвегія самостійно надає 7 тис снарядів із власних запасів.

Крім того, раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні чотири радари для систем ППО.

Сьогодні у Брюсселі відбувається зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО та Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-13"). Міністр оборони Олексій Резніков вже повідомив, що почув на зустрічі важливі новини про "коаліцію винищувачів" для України.

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