Міжнародні партнери озвучили зобов'язання щодо навчання українських пілотів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що сьогодні на зустрічах у Брюсселі почув важливі новини про "коаліцію винищувачів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час спільного виголошення заяв з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі. Зокрема, у Резнікова запитали, чи задоволений він запевненнями від союзників на сьогоднішніх зустрічах.

"Так, безумовно, тому що сьогодні я також почув дуже важливі новини про так звану "коаліцію пташок" або "коаліцію винищувачів"... Сьогодні ми отримали зобов'язання від наших партнерів, що навчальні курси розпочнуться. Ми разом розбудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів. Це розпочнеться з F-16 і за лідерства Нідерландів і Данії. Також долучаться інші країни", - сказав Резніков.

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"Також ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми отримаємо можливість тестування їхніх спроможностей (на бойових винищувачів Gripen - УНІАН)", - повідомив міністр.

Резніков нагадав, що вже створено "танкову коаліцію", "коаліцію протиповітряної оборони", а також "сім'ю" різних артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню.

"Саме тому, я абсолютно впевнений, що ми матимемо "коаліцію пташок" для Збройних сил України. Це означає, що майбутні сили України залишатиметься як східний щит Європи і НАТО", - наголосив Резніков.

Сьогодні у Брюсселі відбувається зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО та Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-13"). Пізніше відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Поки що конкретних рішень щодо надання літаків Україні не було, проте питання навчання пілотів зрушилося з мертвої точки. Зокрема, Нідерланди оголосили, що навчання розпочнеться вже цього літа. а в Польщі заявили, що вже склали графік навчання.

У Міноборони України заявляли, що для перемоги над окупантами Україні буде достатньо чотири ескадрильї (48 літаків).

"Коаліція винищувачів" для України

Україна давно просить у західних партнерів сучасні винищувачі. І тільки нещодавно декілька країн оголосили, що допоможуть Києву з цією технікою. Кілька тижнів тому президент США Джо Байден дав добро на навчання українських пілотів роботі на F-16, і подальшій передачі цих винищувачів українській стороні. До цього США були категорично проти розмов про сучасні літаки для ЗСУ.

Днями Олексій Резніков заявив, що є можливість отримати від союзників не F-16, а винищувачі іншого типу.

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