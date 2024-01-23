За словами Бріджит Брінк, сьогодні Київ "потребує нашої постійної підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення".

Україна негайно потребує подальшої підтримки Заходу у своєму протистоянні Російській Федерації. Про це після чергових ракетних атак РФ написала у соцмережі посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

Вона нагадала, що сьогодні рано вранці Росія завдала серії ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей і понад 40 отримали поранення, у тому числі діти.

"Україна зараз потребує нашої постійної підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", - зазначила дипломат.

Ракетна атака РФ по Україні 23 січня

У ніч та вранці 23 січня росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів. Під ударом опинилися Київ, Харків та Павлоград - у ЗСУ розкрили дуже важливі деталі атаки. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, загалом було завдано удару 41 засобом повітряного нападу. Серед них С-300, С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555, вісім ракет Х-22 і 12 балістичних ракет Іскандер-М. При цьому 21 ракета була збита.

У Харкові внаслідок ракетного удару кількість загиблих зросла і нині становить 6 людей.

Ранкова атака росіян спричинила жертви і у Павлограді (Дніпропетровська область) - там загинула одна людина.

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