Херсон розташований практично на лінії фронту, а тому неможливо вчасно попереджати населення про небезпеку.

В Херсоні після ранкового обстрілу ситуація залишається важкою. В результаті терору загинуло і постраждало дуже багато людей.

Про це повідомив радник міського голови Роман Головня в ефірі проекту Freeдом. Вінрозповів останні подробиці обстрілу росіян.

"Ситуація досить важка-обстріл у центрі міста. Я перебував буквально в 30 метрах від місця обстрілу, все бачив на власні очі. Дуже багато жертв, дуже багато поранених. Ступінь тяжкості і стану різні і дуже багато, на жаль, загиблих після цього обстрілу", - сказав він.

Радник мера наголосив, що росіяни знищують мирне населення України. Саму ситуацію він назвав сумною.

"Обстріл припав практично в місця масового скупчення людей - це ринок, супермаркет. Ось така сумна ситуація. Знищення мирного населення військами Російської Федерації, якщо можна їх назвати військами", - зазначив Головня.

За його словами, Херсон розташований практично на лінії фронту і відстань до ворога становить від сотні метрів до одного кілометра і більше. Обстріл окупанти ведуть з різних видів озброєння. Близькість до фронту не дозволяє вчасно попереджати населення про небезпеку.

"Міномети, РСЗВ і артилерія... Час підльоту - це лічені хвилини, частки секунд. У цій ситуації, на жаль, про якусь тривогу або попередження важко говорити",-пояснив Головня.

Він додав, що обстріл, попередньо, вівся з "Градів". Точніше скажуть вже фахівці. Повітряна тривога в Херсоні триває. Головня зазначив, що в місті постійно лунають вибухи.

Обстріл Херсона 24 грудня

Як повідомляв УНІАН, вранці, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центр Херсона. За останніми даними, повідомляється про сім загиблих і 26 поранених.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію. Він назвав ранковий обстріл міста назвав терором і вбивством.

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