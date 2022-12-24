Президент наголосив, що світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна.

Президент України Володимир Зеленський назвав терором і вбивством ранковий обстріл Херсона. Про це глава держави написав у своєму Telegram.

"Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що удар завдано по центральній частині Херсона, зранку у суботу, у переддень Різдва, коли на вулиці багато людей.

Відео дня

"Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - зазначив Зеленський.

Обстріл Херсона сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона.

Наразі повідомляється про сімох загиблих та 26 поранених. Є зруйновані будівлі.

"Херсон. Росіяни здійснили черговий терор - обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - зазначили в ОП.

Вас також можуть зацікавити новини: