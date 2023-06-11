"Вагнерівець" заявив, що хоче вступити до лав РДК.

У "Російському добровольчому корпусі" заявили про передачу РФ російських військовополонених, які склали зброю в районі Нової Таволжанки (Шебекінський район Бєлгородської області).

Відео розмови з полоненими опубліковано в Telegram-каналі корпусу. Командир РДК Денис WhiteRex заявив, що солдатам надали медичну допомогу і передали їх російській стороні на кордоні Сумської та Бєлгородської областей. "Вас зараз передадуть додому, на батьківщину. Я дуже б хотів, щоб наші з вами життєві шляхи більше не перетиналися. І вже точно не на полі бою", - говорить він їм на відео.

На іншому відео командир РДК каже російським солдатам, що у них є вибір - піти на обмін, взяти участь у програмі "Хочу жить" або добровільно вступити до лав "Російського добровольчого корпусу".

"Один з полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок, ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах", - йдеться в повідомленні.

Російський добровольчий корпус - останні новини

Як відомо, бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили ряд рейдів на територію Російської Федерації.

У червні вони заявили про взяття під контроль села Нова Таволжанка Бєлгородської області. 7 червня в РДК повідомили, що контролюють його вже сьомий день.

Повідомлялося, що в цьому селі був убитий 52-річний начальник оперативного угруповання "Бєлгород" Андрій Стесєв. А 9 червня в РДК повідомили про загибель командира Данила Мазника.

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