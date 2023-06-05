Він загинув у стрілецькому бою в Новій Таволжанці.

В населеному пункті Нова Таволжанка в Бєлгородській області Російської Федерації, який зайняли бійці "Російського добровольчого корпусу", що воює на боці України, ліквідований 52-річний полковник Андрій Стесєв. Він був старшим оперативного угруповання "Бєлгород", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 04 на 05 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито полковника гвардії Стесєва Андрія Васильовича — старшого оперативного угруповання "Бєлгород". Раніше він обіймав посаду командира 104-го десантно-штурмового полку Повітрянодесантних військ Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

ГУР також публікує фотографію посвідчення ліквідованого полковника, з якого випливає, що він був приписаний до військової частини 07264 ВС РФ, що базується в Пскові (Псковська область РФ).

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У Легіоні "Свобода Росії" повідомили, що ліквідація Стесєва – результат їхньої з "Російським добровольчим корпусом" роботи.

"Хочемо повідомити, що спільною групою Легіону "Свобода Росії" та РДК було вбито полковника Стесева Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгорода. Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові. Він та його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України", – йдеться в повідомленні Легіону.

Нова Таволжанка - що потрібно знати про ситуацію в Бєлгородській області РФ

На початку поточного місяця російські добровольці, що воюють на боці України, розпочали другий етап операції в Бєлгородській області.

В низці населених пунктів, розташованих поблизу українського кордону, йшли бої. Зокрема, бойові дії відбувалися в передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка, Титівка).

У неділю, 4 червня, стало відомо, що в Новій Таволжанці в полон потрапили кілька солдатів російської армії. Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" запропонували губернатору Бєлгородської області В’ячеславу Гладкову передати полонених в обмін на зустріч із ним. Однак він відмовився і полонені були передані України для подальшого обміну їх на полонених українських військових.

5 червня Міноборони РФ відзвітувало про неодноразово відбиті атаки "диверсантів" на Нову Таволжанку.

В РДК швидко спростували заяви відомства країни-агресора та повідомили, що Нова Таволжанка вже кілька днів перебуває під їхнім повним контролем.

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