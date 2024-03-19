Захід і Китай уважно стежать за подіями та зробили для себе висновки щодо суттєвого збільшення внутрішньої вразливості країни-агресора.

Рейд російських добровольців на територію РФ розвивається і має успіхи, констатують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК).

Зазначається, що бойові дії сил російського спротиву в Бєлгородській і Курській областях РФ тривають уже тиждень. Головною причиною початку збройної боротьби проти путінського режиму стала відсутність легальних можливостей політичної боротьби в Росії.

"Російські добровольчі формування досягли значних успіхів: контролюють низку населених пунктів РФ, знищили багато ворожої техніки, особового складу, захопили полонених. Російська влада розписалася у повній неспроможності реагувати на кризову ситуацію", - наголошують у ЦСК.

Там підкреслили, що влада РФ проявила цілковиту байдужість до власного місцевого населення.

"Чергові червоні лінії Кремля стерті, а тому і Захід, і Китай, які уважно стежать за подіями, зробили для себе висновки щодо суттєвого збільшення внутрішньої вразливості РФ", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦСК підкреслюють, що відтепер озброєна російська опозиція – повноцінний субʼєкт у військово-політичній грі на території РФ та за її межами.

Операція російських добровольців в РФ проти путінського режиму

12 березня в легіоні "Свобода Росії", "Російському добровольчому корпусі" і "Сибірському батальйоні" оголосили про початок операції проти путінського режиму на російській території. Як зазначив боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, друга фаза операції в РФ була навмисно приурочена до так званих "виборів президента" в РФ, призначених на 15-17 березня.

Повстанці закликали жителів низки населених пунктів евакуюватися, щоб не потрапити під обстріли. На 14 березня легіон "Свобода Росії" анонсував початок другої фази визвольної операції на території РФ, під час якої "будуть здійснені рішучі дії з повітря, саме по військових об'єктах у Курську і у Бєлгороді".

16 березня стало відомо, що рейд добровольців у Росії триває. Так, представники батальйонів, які воюють на боці України, прорвалися через кордон Росії, заявивши, що "обмежена військова операція в Бєлгородській і Курській областях Росії триває".

Вони спростували заяви МО РФ про знищення РДК та повідомили, що захопили нову партію полонених із числа збройних сил РФ.

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