Бійці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий бронетранспортер під час рейду в Курську область.
Як повідомляють у Telegram-каналі легіону, російську броню було знищено у селі Тьоткіне. Воїни іронічно зазначають, що тепер окупантам нема на чому їхати.
"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, зачекають на звільнення. БТР знищено. Працюємо далі", - зазначили у легіоні.
Також бійці показали процес "демілітаризації" бронетранспортера.
Рейд в Курську область - що відомо
Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Відомо, що у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.
Перед цим у небі над Курськом працювала ППО. У свою чергу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про безпілотник, який скинув на Бєлгородський район чотири вибухові пристрої.