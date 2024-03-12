Росіяни заховали броню посеред житлових будинків, але це їм не допомогло.

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий бронетранспортер під час рейду в Курську область.

Як повідомляють у Telegram-каналі легіону, російську броню було знищено у селі Тьоткіне. Воїни іронічно зазначають, що тепер окупантам нема на чому їхати.

"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, зачекають на звільнення. БТР знищено. Працюємо далі", - зазначили у легіоні.

Також бійці показали процес "демілітаризації" бронетранспортера.

Рейд в Курську область - що відомо

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Відомо, що у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

Перед цим у небі над Курськом працювала ППО. У свою чергу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про безпілотник, який скинув на Бєлгородський район чотири вибухові пристрої.

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