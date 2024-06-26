Щоб отримати статус, потрібно оновити документ у застосунку, пояснюють в Міноборони.

У застосунку "Резерв+" знову зміни. Відтепер там відображається статус бронювання і його вже отримали 340 тисяч громадян, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона додала, що раніше це було недоступним через високий відсоток людського фактора в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг".

"Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці. Однак, ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру "Оберіг". Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", - розповіла заступниця міністра оборони. Відео дня

Також вона пояснила, щоб оновити документ, потрібно натиснути три крапки справа від документа та обрати "оновити документ". Одразу після цього ви побачите свій актуальний статус. Якщо ж бронювання було лише у паперовому вигляді, то воно автоматично з'явиться у застосунку, каже Черногоренко.

Водночас вона додала, що частину наказів про бронювання Міноборони все ж не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте міністерство працює "над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+".

"Резерв+" - що потрібно знати

Як писав УНІАН, нещодавно в Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+". За словами Черногоренко, там буде доступне електронне скерування на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг.

"Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП… Це людський фактор, коли оператор ТЦК та СП може помилитися, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в Резерв+, ми можемо ці помилки швидко виправляти без фізичного візиту до ТЦК та СП — завдяки взаємодії різних реєстрів", - розповіла вона.

Також УНІАН повідомляв, що QR-код в "Резерв+" тепер можна пред’являти при перетині кордону, адже він є чинним військово-обліковим документом.

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