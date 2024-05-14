'Резервів немає': Буданов зробив тривожну заяву про наступ РФ на Харківщину

За його словами, усі резерви ГУР були вичерпані. Знайти особовий склад для операцій у цій зоні було важко.

Росія розмістила невеликі штурмові підрозділи поблизу Сумської області на тлі наступу на Харківщині. Україна не має резервів для перекидання на ці напрямки.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі New York Times. За його словами, Росія намагається відволікти українські сили з інших ділянок лінії фронту.

За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

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"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", - сказав Буданов.

Інші заяви Буданова

Як повідомляв УНІАН, очільник ГУР розповів виданню, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Втім, він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

На думку Буданова, російські атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні.

"Після цього очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум, міста приблизно в 140 км на північний захід від Харкова", - пише видання з посиланням на Буданова.

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