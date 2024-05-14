Буданов: Росія планує потужний наступ в напрямку Сум

За прогнозом очільника ГУР, атаки на Харківщині триватимуть ще кілька днів.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Втім, він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

Про це він заявив у коментарі The New York Times. На думку Буданова, російські атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні.

"Після цього очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум, міста приблизно в 140 км на північний захід від Харкова", - пише видання з посиланням на Буданова. Відео дня

Раніше українські чиновники заявляли, що Росія перекинула війська через кордон із Сум.

Російський наступ на Харківщину - сьогодні це варто знати

Росіяни нещодавно активізували наступальні дії в Харківській області. Повідомлялося, що супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів. Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги змогли домогтися тактичних успіхів під час боїв за місто Вовчанськ, яке знаходиться недалеко від кордону.

Президент Володимир Зеленський сказав, що українські воїни на Харківському напрямку завдають контрударів, у тому числі під Вовчанськом, і там вже посилено нашу оборону. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, РФ зібрала на кордоні з Харківською областю близько 50 тисяч окупантів.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, що ситуація у Харківській області "на межі" і наближається до критичної.

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