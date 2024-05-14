Українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на цьому напрямку.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, що ситуація у Харківській області "на межі".

Про це він заявив у коментарі The New York Times. Як і більшість українських посадовців і військових експертів, шеф української розвідки вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті перекинути українські резерви з гарячих напрямків Донбасу.

"Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної", - заявив Буданов по відеозв'язку з бункера у Харківській області. Відео дня

За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", - сказав Буданов.

Російський наступ на Харківщину - сьогодні це варто знати

Росіяни нещодавно активізували наступальні дії в Харківській області. Повідомлялося, що супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів. Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги змогли домогтися тактичних успіхів під час боїв за місто Вовчанськ, яке знаходиться недалеко від кордону.

Президент Володимир Зеленський сказав, що українські воїни на Харківському напрямку завдають контрударів, у тому числі під Вовчанськом, і там вже посилено нашу оборону. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, РФ зібрала на кордоні з Харківською областю близько 50 тисяч окупантів.

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