Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів, як заклади культури переживають режим економії електроенергії.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Музеї увечері не працюють, але нас більше за все непокоїть наявність для наших закладів культури відповідних електричних генераторів... Тому що експонати і реквізити мають зберігатися при відповідних температурних режимах. Тому ми зараз склали списки потреб нагальних, які нам важливо отримати - і матеріалів, і генераторів. Відправили відповідно і в ЮНЕСКО, і до наших країн-партнерів",- акцентував Ткаченко.
Він додав, що незабаром міжнародні партнери обіцяють надати допомогу для вирішення проблемних питань. "Нам обіцяють в найкоротші терміни ці прогалини залагодити. І хоч музеї і будуть переживати певні складнощі з електрикою, але для нас важливо, щоб вони продовжували зберігати наші експонати і працювати в подальшому", - підкреслив Ткаченко.
Масові обстріли України: що відбувається з енергетикою
Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.
З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.
Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.
Через збільшення споживання у центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" 20 -22 жовтня був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.
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