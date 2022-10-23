Більше за все їх непокоїть забезпечення електричними генераторами, тому що музейні експонати мають зберігатися при відповідних температурних режимах.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів, як заклади культури переживають режим економії електроенергії.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Музеї увечері не працюють, але нас більше за все непокоїть наявність для наших закладів культури відповідних електричних генераторів... Тому що експонати і реквізити мають зберігатися при відповідних температурних режимах. Тому ми зараз склали списки потреб нагальних, які нам важливо отримати - і матеріалів, і генераторів. Відправили відповідно і в ЮНЕСКО, і до наших країн-партнерів",- акцентував Ткаченко.

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Він додав, що незабаром міжнародні партнери обіцяють надати допомогу для вирішення проблемних питань. "Нам обіцяють в найкоротші терміни ці прогалини залагодити. І хоч музеї і будуть переживати певні складнощі з електрикою, але для нас важливо, щоб вони продовжували зберігати наші експонати і працювати в подальшому", - підкреслив Ткаченко.

Масові обстріли України: що відбувається з енергетикою

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.

Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Через збільшення споживання у центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" 20 -22 жовтня був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

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