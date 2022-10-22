Наталія Гуменюк зазначила, що загарбники вдаються до старих методів.

Російські окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Загарбники мають намір вдатися до старої тактики і знову знімати пропагандистські Відео для дискредитації української армії.

Про це розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі телеканалу Freedom.

"Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готуються провокаційні сюжети про те, як "люди в цивільному" в населених пунктах, в зонах відпочинку, в лікарнях страждають від тих самих "обстрілів". Ми знаємо вже цю практику, коли вони вивозять своє озброєння в бік позицій українських військових і обстрілюють населені пункти з мирними жителями, повертаючись потім і знімаючи пропагандистські Відео для дискредитації ЗСУ", - зазначила Гуменюк.

При цьому вона нагадала, що українські військові не використовують тактику "випаленої землі", тому що це суперечить правилам і нормам ведення війни. Крім того, Гуменюк закликала жителів Херсона не піддаватися на провокації російських загарбників.

Ситуація в Хероснській області - що відомо

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ВСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї і "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих жителів, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

Щоб досягти будь-яких локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

22 жовтня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що окупанти повністю покинули населені пункти чарівне і Чкалове, а з Берислава евакуйовані офіцери та медперсонал.

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