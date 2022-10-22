Зараз дистанційна робота за кількістю вакансій вийшла на третє місце по Україні.

Керівник сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно розказав, чи можуть перебої з електроенергією вплинути на тренд у бізнесі до дистанційної роботи.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, дистанційна робота, яку налагодили у багатьох сферах бізнесу за останні роки, і нині продовжує залишатись одним із найважливіших трендів ринку праці.

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"Тренд дійсно з’явився і він продовжується. Наразі дистанційна робота за кількістю вакансій вийшла на третє місце і практично зрівнялася з другим. Тобто, наприклад, зараз в Києві понад 12 тисяч вакансій, у Львові приблизно 5 тисяч, дистанційна робота 4700 вакансій", - сказав Міхно.

Експерт зазначив, що перебої з електроенергією та мобільним зв’язком не можуть суттєво вплинути на зайнятість у сфері дистанційної роботи.

"Стосовно загроз, звичайно, якщо в якийсь момент не буде електроенергії, то дистанційно працювати буде важко, але в цей же час так само буде важко працювати і в офісі. Тому принципово, якщо казати про робоче місце, то якихось додаткових загроз в дистанційній роботі немає. Але є багато переваг. Тому що, наприклад, у великому місті може відбутися відключення електроенергії, але десь поряд є село чи невеличке місто, в яке можна за годину переїхати в якийсь коворкінг чи готель, і продовжити роботу. Тому тренд на дистанційну роботу і компанії, які вміють з ним працювати, він точно буде зростати",- пояснив Міхно.

Він додав, що позитивний тренд до збільшення вакансій і пропозицій на ринку праці, який намітився в Україні з початку червня цього року, зберігається.

"Дійсно, в червні ми спостерігали позитивний тренд, і він зберігається. Вакансій не меншає і навіть потроху зростає. Падіння, яке було весною – це з 90 тис. вакансій впало до 6 тисяч. Потім почалося зростання. Наразі, наприклад, на нашому сайті Work.ua більше 55 тис. актуальних вакансій. Тобто, ринок можна сказати, повернув 60% від довоєнного періоду. Враховуючи, що ми все ще в стані війни і частина країни тимчасово окупована, це доволі високий показник. Можна сказати, робота є, ті, кому вона потрібна, вони можуть її знаходити",- підкреслив Міхно.

Працевлаштування в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, під час війни абсолютна більшість (98%) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами щодо працевлаштування. Українці незадоволені рівнем доходів, водночас дві третини опитаних заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку

На тлі падіння ринку праці через війну збільшилася частка пропозицій роботи від шахраїв, які виманюють гроші в громадян під різним приводом.

Вранці в суботу, 22 жовтня, російські загарбники масово вдарили по території України, ракети влучили в об’єкти інфраструктури в Рівненській, Черкаській, Хмельницькій, Волинській та Кіровоградській областях.

В Офісі президента України повідомили, що внаслідок атаки російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях. Найбільше таких абонентів - у Хмельницькій області.

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