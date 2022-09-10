Українські військові довели, що кремлівське зло можна перемогти на полі бою, що передбачає коригування воєнної стратегії.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що великі маштаби допомоги Заходу, яку отримує Україна, і успіхи українських військових вплинули на пріоритети на полі бою.

Як наголосив міністр оборони, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5") закріплено курс на довгострокову підтримку України.

"Між "Рамштаном-4", який відбувся у липні, і "Рамштайном-5" минуло 50 днів. За цей період наші американські партнери оголосили 5 пакетів безпекової допомоги на загальну суму майже 5,5 млрд дол. Під час зустрічі було оголошено черговий пакет на 675 млн дол., в якому містяться дуже важливі боєприпаси для HIMARS та інші речі, які стануть в нагоді під час активних дій. Висловив щиру подяку Ллойду Остіну і генералу Марку Міллі, внесок яких складно переоцінити, та усій їхній команді", - сказав Резніков.

Відео дня

Міністр оборони заявив, що зростання масштабів допомоги, а також успішні дії Сил оборони України, які маже 200 днів стримують російську навалу, суттєво вплинули на пріоритети.

"По-перше, поряд з нарощуванням обсягів постачання зброї постає питання її ремонту та обслуговування. Це запчастини, ремонтна база, фахівці", - сказав міністр.

"По-друге, країни вільного світу не готувалися до повномасштабної війни на континенті за лекалами Другої світової. Через це ресурси оперативної допомоги, яка може бути надана нашими партнерами за рахунок резервів, обмежені", - додав він.

"Третє і найважливіше – завдяки мужності наших захисників і захисниць та стійкості всього українського народу стало зрозуміло, що Росію не потрібно "стримувати" чи "не провокувати". Кремлівське зло можна перемогти. Усі складові сил оборони України під командуванням генерала Валерія Залужного довели справою те, у що ніхто раніше не міг повірити", - наголосив Резніков.

У цьому зв'язку він зазначив, що це передбачає корекцію стратегії.

"Я звернув увагу присутніх, що ключовими словами цього разу стали - sustain (підтримання), long-term (довгостроковий період) і training (навчання)", - наголосив Резніков.

Водночас, за його даними, у Москви ще багато ресурсів. "Перемога не станеться миттєво. Але вона відбудеться неодмінно", - наголосив Резніков.

У цьому зв'язку, як підкреслив Резніков, саме тому на перший план виходить завдання організації співпраці на середню та довгострокову перспективу.

"Щоб дати орієнтири нашим партнерам, у своїх виступах я зробив акценти на перспективах 2023 року", - заявив міністр.

"Наша мета – незмінна. Відновити територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах. Для цього, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи. І далі тримати Росію в рамках", - наголосив міністр.

Він додав, що для того, аби вирішити ці завдання, Сили оборони України, в першу чергу, – ЗСУ – мають набути відповідних спроможностей у якісному і кількісному вимірі.

"Ми зараз не можемо говорити про усі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам", - додав Резніков.

За його словами, вже вкладаються послідовні зусилля, щоб активізувати роботу оборонної індустрії. "Це потрібно для поповнення резервів у країнах вільного світу та створення можливостей системно підтримувати Україну", - заявив міністр.

Зокрема, як нагадав Резінков, у серпні завдяки лідерству міністра оборони Данії Мортена Бодскова відбулася дуже важлива донорська конференція у Копенгагені. "За її підсумками було посилено координацію з країнами-партнерами з Північної Європи, а також зміцнено механізми підтримки України через формат міжнародного фонду, запропонованого Великою Британією", - заявив Резінков.

"Під час "Рамштайну-5" було зроблено ще кілька кроків уперед в цьому плані. Питання інвестицій у ВПК з огляду на необхідність дати відсіч Росії невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО. В Рамштайні генсек Альянсу Єнс Столтенберг надзвичайно чітко визначив спільні орієнтири", - додав Резінков.

Також, як наголосив міністр, у контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців.

"Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад", - додав міністр.

Крім того, вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. Тисячі українських воїнів вже закінчили цей курс. Понад півтори тисячі навчаються прямо зараз.

"Уявіть – тільки за цієї програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, які повернуться до України повністю готові до бою – зі знаннями, вдягнуті, з засобами індивідуального бронезахисту тощо. Це кістяк мінімум 6 бригад. А є ще інші програми", - заявив міністр.

Як писав УНІАН, ЗСУ на різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Цього ж дня стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ, що в Харківській області.

Вас також можуть зацікавити новини: