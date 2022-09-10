Незабаром стане відомо про нові звільнені від російських окупантів населені пункти.

Збройні сили України у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Про це розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до декількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов'язково повідомимо про ті населені пункти, які з радістю зустрічають наших бійців", – зазначила вона. Відео дня

За її словами, тільки за 9 вересня ЗСУ на півдні знищили понад 70 окупантів, дев'ять танків і дві гаубиці, з яких росіяни постійно били по Нікопольському району.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні Сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Того дня стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

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