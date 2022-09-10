Збройні сили України у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.
Про це розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до декількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов'язково повідомимо про ті населені пункти, які з радістю зустрічають наших бійців", – зазначила вона.Відео дня
За її словами, тільки за 9 вересня ЗСУ на півдні знищили понад 70 окупантів, дев'ять танків і дві гаубиці, з яких росіяни постійно били по Нікопольському району.
Контрнаступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні Сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.
Того дня стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.