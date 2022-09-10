Зазначимо, армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ прибули до Куп’янська Харківської області.

Фото із нашими військовими опублікували у Telegram-каналі СБУ.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!" - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні: контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині.

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