Також міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що внаслідок прямого вторгнення в Україну Російська Федерація зазнає великих, серйозних втрат.

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив вірогідність окупації російськими військами Харкова.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує. Вони точно опрацьовують різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення. Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", - сказав він.

Читайте такожНа Харківщині відпрацювали понад 10 сценаріїв на випадок нападу Росії – СБУ (відео)

Також міністр наголосив, що внаслідок прямого вторгнення в Україну Російська Федерація зазнає великих, серйозних втрат.

"Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - додав очільник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський заявив не виключив окупації Росією Харкова.

"Я скажу реалістично: якщо Росія вирішить посилити своє загострення, звичайно, вони збираються робити це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем української уряду, може бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації й анексії Криму, ми розуміємо, що це здійсненно і може відбутися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові живе понад мільйона громадян. Це не буде лише окупація, це буде початком широкомасштабної війни", - наголосив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: