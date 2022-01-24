У спецслужбі вважають, що на сьогодні підстав для потенційної військової загрози в регіоні немає.

На Харківщині відпрацьовано понад 10 можливих сценаріїв у зв’язку з потенційним нападом Росії.

Про це під час апаратної наради у Харківській ОДА заявив керівник управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін.

"На сьогоднішні Харківський регіон, силовий та правоохоронний блок, як ніколи за 8 років, готові до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

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За словами Дудіна, за останній рік усіма підрозділами, що входять до складу Антитерористичного центру, було проведено понад 134 навчань, під час яких відбувалося бойове залагодження між усіма силовими структурами, між правоохоронним блоком, де відпрацьовувалися різні сценарії.

"Нам відомо понад 10 потенційних сценаріїв розвитку подій. Відпрацьовані всі, навіть при повній зміні керівного складу. На сьогоднішні вбачаємо, що окремими політичними силами, партіями, осередками та рухами саме на території Харківської області роздмухується істерія стосовно потенційної військової загрози. На сьогоднішні підстав для цього в регіоні немає", - запевнив він.

Дудін підкреслив, що мав зустріч із керівником Генштабу Валерієм Залужним, на якій узгодив потенційні дії та сценарії.

Керівник УСБУ в області додав, що силові структури обмінюються інформацією у щоденному режимі та ведуть роботу на випередження.

Своєю чергою начальник 4-го прикордонного загону ДПСУ (м. Харків) Олег Ковальчук заявив, що на сьогодні охорона держкордону здійснюється посилено, у пунктах пропуску забезпечено фільтраційні заходи з усіма особами, які його перетинають.

"Ми володіємо тією обстановкою, яка є у прикордонної суміжної держави. На сьогодні ситуація на кордоні – стабільна та контрольована. З боку Росії якихось нестандартних дій не спостерігається", - сказав Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що спроба військ Російської Федераціїокупувати Харків стане початком широкомасштабної війни.

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