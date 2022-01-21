На думку президента, після окупації Криму РФ спроможна посягнути на Харків.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що спроба військ Російської Федерації окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Washington Post.

"Я скажу реалістично: якщо Росія вирішить посилити своє загострення, звичайно, вони збираються робити це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем української уряду, може бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це здійсненно і може відбутися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові живе понад мільйон громадян. Це не буде лише окупація, це буде початком широкомасштабної війни", - наголосив Зеленський.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

Читайте такожТретина опитаних українців готові захищати свої міста і села зі зброєю у разі вторгнення Росії17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

Читайте також"Катастрофа для Росії": Байден розповів про санкції для РФ у разі вторгнення в Україну18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій та впевненість в українській армії, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде за планом".

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про серйозні наслідки в разі вторгнення в Україну. Він зазначив, що США вважатимуть вторгненням перетин кордону хоч одним російським військовим.

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