Президент України Володимир Зеленський вважає, що спроба військ Російської Федерації окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Washington Post.
"Я скажу реалістично: якщо Росія вирішить посилити своє загострення, звичайно, вони збираються робити це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем української уряду, може бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це здійсненно і може відбутися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові живе понад мільйон громадян. Це не буде лише окупація, це буде початком широкомасштабної війни", - наголосив Зеленський.
Можливе вторгнення Росії в Україну
Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.
Читайте такожТретина опитаних українців готові захищати свої міста і села зі зброєю у разі вторгнення Росії17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.
У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки в Європі.
Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.
Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.
Читайте також"Катастрофа для Росії": Байден розповів про санкції для РФ у разі вторгнення в Україну18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.
19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій та впевненість в українській армії, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде за планом".
Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про серйозні наслідки в разі вторгнення в Україну. Він зазначив, що США вважатимуть вторгненням перетин кордону хоч одним російським військовим.