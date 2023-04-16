Цей день став одним з найскладніших для українського міністра та інших членів делегації.

Міністр оборони Олексій Резніков зізнався, що під час поїздки до Мінська у перші дні війни на перемовини з росіянами члени української делегації не були впевнена, що повернеться додому.

Як заявив міністр в інтерв’ю іспанському виданню Larazon, перемовини стали для нього найгіршим день та найскладнішим рішенням.

"Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть (до росіян – УНІАН). І, як переговірник, я знаю, що це емоція, яка не приносить користі. Це було жахливо – потиснути руку ворогу. Було чотири зустрічі, три в Білорусі і одна в Туреччині. Скажу вам, що в перших трьох ми зовсім не відчували себе в безпеці і навіть сумнівалися, що повернемося додому", - розповів міністр.

Українці проти переговорів з РФ

Кілька раундів переговорів За даними соцопитування Центру Разумкова, 72% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з Росією для досягнення миру.

Згідно з даними опитування, у порівнянні з вереснем-жовтнем 2022 року, частка тих, хто вважає, що переговори потрібно вже проводити, стала ще меншою (13%), а тих, хто з цим не згоден, зросла до 72%.

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