Про причетність Головнокомандувача ЗСУ до спецоперації раніше заявили у своєму розслідуванні німецькі журналісти.

Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував чутки про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто міг курирувати спецоперацію з підриву ниток газопроводів Північних потоків РФ.

Раніше про це у розслідуванні заявляли німецькі журналісти, посилаючись на власні джерела. Однак Резніков назвав цю теорію "маячнею" на сьогоднішній прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що особисто не читав матеріали розслідування, проте Залужний в цілому не може очолювати будь-які спецоперації за кордоном. Це не в його компетенції, підкреслив Резніков.

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"Важко коментувати те, що не читав. Єдине, якщо ви уточнюєте, чи командував якою б то не було спецоперацією за кордоном Валерій Залужний - це маячня, тому що у головкому є абсолютно чітко визначені завдання. І в ці завдання не входить проведення операцій за кордоном України - з якого б то не було приводу", - цитує "Ліга.Новости".

Глава Міноборони вказав, що Залужний на своїй посаді відповідає за протидію агресії РФ конкретно на території України. "Тому як мінімум цей посил, при всій повазі до цього видання, - це маячня", - підсумував міністр.

Резніков відповів, чи чекати нової хвилі мобілізації в Україні

Нагадаємо, в рамках прес-конференції Резніков також відповів, чи чекати українцям нової "хвилі" мобілізації найближчим часом. За його словами, критичної потреби в цьому немає, хоча поточний план з набору призовників ще не виконаний. "Нам немає необхідності оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс", - вказав Резніков.

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