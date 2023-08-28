Оголошений Радою план мобілізації ще не виконаний, наголосив міністр.

Станом на зараз критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії немає, тож потреба в оголошенні нової хвилі мобілізації відсутня. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час прес-конференції.

"План мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс", – цитує його заяву РБК-Україна.

Водночас очільник Міноборони зауважив, що питання підвищення мобілізаційної планки поки обговорюватися не буде.

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"Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації", – наголосив Резніков.

Мобілізація в Україні

23 серпня президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливих змін у процесі мобілізації. Він зазначив, що до нього звернулися військові із проханням надати можливості для розширення мобілізаційного процесу.

Своєю чергою представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважив, що поки що передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає.

Водночас військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш переконаний, що воюватимуть усі чоловіки. Він прогнозує, що так чи інакше кожен чоловік призовного віку буде залучений до армії.

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