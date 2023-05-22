Яхту Andromeda, яка фігурувала в розслідуванні вибухів, взяло в оренду польська туристична агенція, що належить українцям.

У розслідуванні вибухів на російських газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" з'явилися нові сліди, що ведуть в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні, проведеному німецькими медіакомпаніями NDR і WDR та газетою Süddeutsche Zeitung за участю шведського видання Expressen, польського Frontstory та данського Berlingske, повідомляє Tagesschau.

Як йдеться в матеріалі 15-метрову яхту Andromeda, яка фігурувала в рамках розслідування вибухів на газопроводах взяла в оренду польська туристична агенція, що належить українцям.

Відео дня

Ця компанія базується у Варшаві. Встановлено, що за її адресою зареєстровано ще понад 100 компаній. Компанія не мала значного обігу протягом багатьох років, а в 2020 році на її рахунки надійшло 2,8 мільйона євро.

З вересня 2021 року президентом і акціонером компанії була зареєстрована жінка, яка, як стверджується, проживає в Києві.

Журналісти вважають, що вона може бути лише підставною особою, і вказують, що спецслужби регулярно використовують підставні компанії для маскування або фінансування своїх операцій.

У розслідуванні наголошується, що німецькі Служби безпеки знайшли ще один слід, який веде до українських Збройних Сил.

Відзначається, що деякі з осіб, які взяли в оренду яхту Andromeda, пред'являли посвідчення особи. Серед документів був румунський паспорт на ім'я "Стефан М.", проте, за даними Федерального відомства у кримінальних справах, людина з таким ім'ям і тією ж датою народження під час вчинення диверсії перебувала в Румунії.

Як йдеться в розслідуванні, орендував яхту чоловік у віці близько 25 років, який проживає в місті на південний схід від Києва. У розслідуванні зазначається, що це можливо українець, який раніше служив у піхотному підрозділі.

Вибухи на "Північному потоці"

У вересні 2022 року на російському газопроводі "Північний потік 2" сталися вибухи.

Британські спецслужби вважають, що вибухи організувала Росія, якій потрібно було припинити постачання газу до Європи, виставивши себе жертвою обставин. Путін звинуватив у вибухах газопроводу деяких абстрактних "англосаксів".

На початку березня – через півроку після вибухів – New York Times опублікувала статтю, в якій з посиланням на дані слідства заявила про причетність якоїсь "проукраїнської групи" до підриву газопроводу. Володимир Зеленський заявив, що такі звинувачення вигідні Росії.

13 березня 2023 року у Путіна зробили заяву про те, що не вірять в причетність України до підриву газопроводу. Як заявив Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев, російська влада "не знає, хто організував вибухи на газопроводі "Північний потік-2", і не вірить, що це зробили українці". На його думку, Україна не має для цього підготовлених диверсантів і їй вибухи просто не були вигідні.

Вас також можуть зацікавити новини: